Selargius, svaligiato nella notte il distributore Eni: “Grave danno economico, scusateci per il disservizio”. A Selargius tutta l’amarezza di Giacomo Sanna per il colpo dei ladri: ” Buonasera, non è mia abitudine parlare scrivere qualcosa,soprattutto attinente alla mia attività.sono il gestore dell’impianto di carburante Eni di via Trieste(fianco Conad).

Stanotte purtroppo l’ennesimo furto, era da un po’ che non mi succedeva nulla,stanotte purtroppo è andata male. Hanno danneggiato l’acceleratore di banconote e portato via l’incasso del fine settimana,un grande danno economico.

Non so ancora quantificare il tempo che c vorrà per sostituire il self service,ma probabilmente riusciremo a ripartire negli orari di chiusura attivando i pagamenti elettronici.

Invito i clienti soprattutto abituali a tenere conto di questo disservizio e eventualmente a venirci a trovare negli orari di apertura.

Proviamo a ripartire !!! Oggi è davvero dura”, ha coraggiosamente confessato il gestore del distributore di via Trieste sul gruppo Fb Selargius.