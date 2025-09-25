Era salita nella macchina del suo assassino che, messo alle strette, ha confessato: dopo una serata trascorsa in un locale a Palau, le immagini di una telecamera l’hanno ripresa prima in strada e poi nella macchina di Ragnedda. Dalle ricostruzioni emerse, l’uomo l’avrebbe condotta a casa sua e, la notte stessa, si sarebbe consumata la tragedia con un colpo di arma da fuoco. Successivamente il corpo di Cinzia Pinna è stato occultato nel terreno della proprietà.

Una vicenda che ha scosso la Sardegna intera e non solo, tutti speravano in un lieto fine per la donna ma già da qualche giorno le indiscrezioni emerse non lasciavano presagire niente di buono.

Intanto in paese è calato il buio, il silenzio per il grande dolore che ha colpito la famiglia della ragazza. Sui social fioccano post e commenti dedicati alla donna, come quello di Giancarlo P. che, in un gruppo dedicato alla località turistica, posta l’immagine del castello diventato color rosso fuoco, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Tra pochi giorni si sarebbe dovuta svolgere una serata all’insegna della musica: evento annullato. “I fatti di cronaca giunti in queste ore ci hanno colpiti profondamente e non possiamo restare indifferenti. Non è nella nostra natura.In un momento in cui una comunità intera è ferita, crediamo sia giusto fermarci.Non per dovere, ma per rispetto.Perché certi fatti tolgono il fiato, e con esso anche il senso di leggerezza con cui avevamo immaginato il nostro più grande Open air.

Ci stringiamo con affetto alla famiglia di Cinzia e a tutte le persone che le vogliono bene e gli auguriamo con il cuore che tutto si risolva al meglio.

Castelsardo è nel nostro cuore e ci resterà” spiegano gli organizzatori.