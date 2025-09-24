Incredibile segnalazione dei nostri lettori. A due passi da via Vesalio un monopattino con due ragazzini a bordo scavalca i dossi e va a zig zag sulla carreggiata e sul marciapiede ad una velocità di 70 km/orari, proprio a un giorno dalla tragedia che ha visto la morte di un ragazzo di 18 anni.

Ecco cosa hanno raccontato i nostri lettori: “Stamani a Pirri via Roberto pisano prima della rotatoria! Due ragazzini in monopattino sfrecciavano a più di 70 km orari Senza casco. Solo ieri un morto in via Is maglias. Forse è il caso che vengano controllati questi mezzi. Ricordo che il monopattino in strada dovrebbe avere il limite di 25 km orari da soli e con casco protettivo.”