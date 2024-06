Omicidio choc a Sinnai: un ragazzo di 27 anni ammazza la madre a coltellate, sgomento in paese

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sinnai – Shock in paese, ventisettenne uccide la mamma a coltellate. La sindaca Barbara Pusceddu: “Sono sconvolta, una tragedia per tutti”. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 16, dalle prime informazioni disponibili l’omicidio si è consumato in casa, in via Monte Genis. Ignoti i motivi, al momento, che hanno causato il grave fatto di cronaca. La sindaca Pusceddu, messa al corrente del fatto, ha mostrato sensibilità e profondo dispiacere per quanto accaduto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.