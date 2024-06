Sinnai, Dolores Cannas uccisa con una coltellata dal figlio Andrea: un litigio per futili motivi, poi il delitto

Di



apertura

Si chiamava Dolores Cannas e aveva 57 anni la donna che oggi è morta per mano del figlio Andrea Tidu, 27 anni: una coltellata alla schiena al termine di una discussione nata per futili motivi, immediati i soccorsi allertati dal marito ma per Cannas non c’è stato niente da fare