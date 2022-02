Cagliari, giù il vecchio mercato ittico di viale La Playa: nuova struttura coi fondi del Governo

Un nuovo mercato ittico all’ingrosso coi soldi del Governo. Il Comune di Cagliari sta cercando la soluzione per la struttura di viale La Playa, da tempo in sofferenza. Già chiesto a Roma un finanziamento per i mercati civici cittadini dal quale potrebbe arrivare anche il denaro per le contrattazioni all’ingrosso. Secondo l’assessore alle Attività Produttive Alessandro Sorgia, le strade sono due: la demolizione e la ricostruzione in un altro punto della città oppure il restauro della vecchia struttura e in qual caso servirebbe uno spazio temporaneo d’emergenza per accogliere gli operatori nel corso dell’intervento.

Il mercato di viale La Playa è tornato alla ribalta dopo i timori sollevati da alcuni operatori circa il futuro del mercato, per la coincidenza tra concessioni in scadenza e alcuni sopralluoghi della Asl che hanno rilevato alcune criticità. Alcune di queste “riguardano l’ingresso degli operatori, ma ci sono poi non conformità comportamentali, anche da punto di vista igienico sanitario: ad esempio, all’interno della sala si fuma”, dichiara Mario Lai, responsabile del Servizio Veterinario Sanità Animale, della Asl di Cagliari, “ma oltre alle criticità in carico ai gestori dei box ce ne sono anche a carico dell’amministrazione comunale: entrambe le parti hanno promesso impegno per risolverle. Ci vuole tempo, lo capiamo. Sappiamo che al Comune ci sono state delle riunioni, anche con la polizia urbana per i controlli di operatori e merci al mattino. In parte hanno già adempiuto, vedremo se col tempo verranno risolti tutti i problemi”.

Il mercato è stato centro della discussione della commissione Attività produttive di stamattina. “Le concessioni sono prorogate di diritto sino al 29 di giugno ed è quasi pronto il bando per le nuove. Sarà pubblicato entro marzo”, ha chiarito Sorgia, “il mercato non chiuderà. Basta allarmismi”. mentre il dirigente dell’assessorato alle Attività produttive Alessandro Cossa ha dato rassicurazioni sul potenziamento della squadra dei vigili che dovrà operare al mercato. Marzia Cilloccu, Progetto Comune, ha denunciato l’assenza dei problemi degli operatori dalla discussione e rimproverato come nessun sopralluogo sia mai stato organizzato dalla commissione in viale Playa, scontrandosi col consigliere Umberto Ticca dei Riformatori. Andrea Dettori, Sinistra per Cagliari, ha chiesto a Sorgia e ai dirigenti lumi sugli investimenti in programma dell’amministrazione sul mercato e sulle criticità della struttura. In conclusione Pierluigi Mannino, Fdi, presidente della commissione ha precisato che il mercato “deve andare in pareggio dal punto di vista finanziario” e che occorre individuare una strategia. Perché “se lo gestisce il Comune bisogna rivedere le tariffe. Deve essere gestito in modo manageriale”, ha aggiunto, “anche gli operatori riuniti in cooperativa lo possono prendere in gestione, ma non è possibile che sia consentito ad alcuni di lucrare sui cittadini”. Mannino, dopo aver ricordato che gli operatori sono stati ascoltati in commissione, ha annunciato un sopralluogo in viale La Playa.