Omicidio a Tortolì, il VIDEO delle operazioni che hanno portato all’arresto dell’ex compagno

Lo hanno cercato dappertutto, diverse pattugli in azione da questa mattina presto con l’ausilio di due elicotteri che hanno sorvolato per diverse ore sopra Tortolì. Alle 13 lo hanno trovato in una strada vicino all’aeroporto in località Basaùra. Qui è stato catturato Masih Shahid, 29enne pakistano, il presunto responsabile dell’omicidio avvenuto all’alba. A perdere la vita Mirko Farci, 19 anni, che probabilmente ha tentato di difendere sua madre Paola Piras, 50 anni, che si trova ora ricoverata in condizioni disperate nel reparto rianimazione dell’ospedale di Lanusei. Si trova in coma farmacologico, gravissime le ferite riportate dalle diverse coltellate ricevute.

Sahid è stato prima portato in caserma a Tortolì, dove ha rischiato il linciaggio da parte della folla inferocita, poi è stato trasferito al carcere San Daniele di Lanusei.

il video delle operazioni dei militari