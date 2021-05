Tortolì prega per Paola, è in condizioni disperate la 50enne accoltellata dall’ex

È ricoverata nel reparto di Rianimazione, in coma farmacologico, Paola Piras, la cinquantenne di Tortolì accoltellata poco prima dell’alba nella sua abitazione, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio dal suo ex, un 29enne pakistano, Masih Sahid, catturato dai carabinieri dopo ore di dure e serrate ricerche. La donna ha ricevuto tante coltellate, più di dieci. L’uomo, purtroppo, non ha risparmiato nemmeno il figlio, Mirko Farci, 20 anni, uccidendolo. Paola Piras è costantemente controllata dai medici, che stanno facendo di tutto per salvarle la vita. Le sue condizioni, al momento, appaiono disperate.

E Tortolì prega per la donna, tantissimi messaggi carichi di speranza hanno già invaso Facebook, soprattutto sotto l’ultimo post della donna, pubblicato ieri alle venti: “Perdona. Non perchè loro meritano il perdono ma perchè tu meriti la pace”. Questo il messaggio scritto dalla cinquantenne a meno di 24 ore di distanza dalla brutale aggressione subìta.