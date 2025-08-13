Nei giorni scorsi un cittadino tunisino si è reso protagonista di un increscioso episodio avvenuto nei pressi dell’area di parcheggio di un hotel ubicato nel centro cittadino di Olbia.

L’uomo, con fare spavaldo, ha deciso di orinare su un’autovettura della Polizia di Stato, impegnata in attività di pattugliamento nel centro olbiese. Non pago ha deciso di sostare sotto alcune telecamere e in segno di sfida, palesare il segno di vittoria con la mano.

L’attività posta in essere dagli agenti del Commissariato P.S. di Olbia ha permesso di individuare ed indentificare prontamente il malfattore, già noto per i suoi trascorsi con le forze dell’ordine.

Il cittadino tunisino, già inottemperante all’ordine di abbandonare il territorio nazionale, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria per vilipendio delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate e nella giornata odierna è stato condotto presso il CPR di Macomer, in attesa del perfezionamento dell’iter amministrativo finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale.