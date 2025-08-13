Pula, con coltello in mano in mezzo ai bagnanti catturano ed eviscerano alcuni polpi, la protesta dei bagnanti: “Uccisi in pubblico, poi si sono allontanati per cercare una pietra su cui sbatterli”. È accaduto questa mattina a due passi dalle rovine di Nora dove non è permesso nemmeno immergersi per ammirare i fondali. Ma un gruppo di turisti, “giovanissimi, con accento non sardo e la famiglia li guardava dalla spiaggia”, ha pescato alcuni polpi e li ha portati in riva. Il bottino è stato fatto vedere con orgoglio ai più grandi, poi, con coltello in mano, si sono adagiati in riva per compiere la mattanza dei polpi. “Erano tanti e fuori misura, è stato un orribile spettacolo oltre che non conforme alle norme più basilari che tutti dovrebbero ben conoscere”.