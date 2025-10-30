Un dolore inimmaginabile ha colpito l’amata conduttrice Andrea Delogu e la sua famiglia. Ieri pomeriggio un incidente stradale a Bellaria ha portato via per sempre il fratello minore Evan a soli 18 anni.

Stando a quanto ricostruito, il giovane era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo, finendo contro dei pali della luce. Un dramma che lascia senza fiato e che il padre Walter Delogu ha raccontato così sui social dando la notizia. “Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore”, le prime parole di Walter. “Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà..tua mamma….e tua sorella Andrea..”. A corredo del post, una splendida foto di Evan sorridente.

Walter, ex autista di Vincenzo Muccioli e ospite per diversi anni della comunità di San Patrignano, ha sempre avuto un rapporto speciale con i suoi figli, come ha spesso raccontato la stessa Andrea, cresciuta anche lei nella comunità. La notizia della morte del giovanissimo Evan è arrivata alla conduttrice con una telefonata proprio mentre si dirigeva alle prove di “Ballando con le stelle”, il programma di Rai 1 nel quale è impegnata come concorrente ormai da settimane.

Nelle scorse ore Walter ha voluto ricordare nuovamente Evan raccontando di lui e delle sue passioni: “Vi dico chi era mio figlio .. faceva le serali, studiava Alberghiero , di mattina si allenava in palestra , poi faceva da mangiare per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro .. quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po’ Ha da sempre lavorato in estate da Massimo al bagno 75 e mai ci ha chiesto un euro,si comprava tutto lui col suo stipendio,pure quella maledetta moto .. mi traduceva dall’ inglese articoli di nuove droghe pericolose , che servivano a me alle conferenze che faccio nelle scuole per prevenire disgrazie di questa maledizione … Non beveva , non fumava e a volte lo prendevo in giro , dicendogli o che era un talebano o un angelo .. ho capito ieri chi eri tu … Un angelo … Amore mio perché ci hai lasciato , ci sarà un motivo , fammelo sapere presto ti prego .. ho dormito nel tuo letto stanotte , perdonami , ora te lo metto a posto .. ti abbraccia la mamma e tua sorella..,la tua amata moto la farò aggiustare e la venderò, so quanto impegno e soldi ci hai messo in quel bolide ( come lo chiamavi tu )quindi non la.faro demolire, scusami ,ma non riuscirei più a vederla o guidarla … La tua macchina arriverà venerdì , venderemo la nostra e terremo la tua per sempre … A presto amore , tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme , come sempre . ..e ora ti mando un bacio con la mamma e la tua amata sorellina ,come la chiamavi tu, lassù in paradiso fatti valere”.