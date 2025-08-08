Dramma questa mattina alla Marina di Portisco, vicino Olbia. È un ragazzo di 21 anni di Bacoli, Giovanni Marchionni, il giovane che questa mattina è stato trovato senza vita a bordo di un motoscafo. Stando alle prime ipotesi al vaglio degli inquirenti, la causa del decesso del giovane napoletano potrebbe essere legata alle esalazioni provenienti dal wc chimico a bordo dell’ imbarcazione. Polizia scientifica e vigili del fuoco, con il supporto della Guardia Costiera, si stanno occupando della ricostruzione della tragedia. Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta.