Guasila, sarà lutto cittadino per Roberta Pitzalis: l’annuncio è della sindaca Paola Casula.

“L’Amministrazione Comunale intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore del paese per l’ ingiusta perdita della carissima Robera attraverso la proclamazione del lutto cittadino durante il funerale in segno di cordoglio per la sua prematura e tragica scomparsa”.

Una morte “ingiusta”: è così ciò che è accaduto alla donna che è stata uccisa dal botulino. “Si dispone l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e un minuto di raccoglimento negli uffici pubblici. Si invita la cittadinanza e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il senso di raccoglimento e di rispetto.

Si consiglia, in particolare, ai titolari di attività commerciali di abbassare le serrande in segno di lutto in occasione delle esequie” spiega la sindaca. Anche il Motoclub di Guasila comunica che “il motoraduno previsto per il 9/10 agosto è stato annullato causa lutto. Il motoclub è vicino alla famiglia della cara Roberta”.