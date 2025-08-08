Tre tragedie in poche ore, da Monserrato a Buddusò si piangono due uomini e una donna deceduti per motivi diversi. Tre fatti che hanno caratterizzato questa giornata estiva, un giorno d’agosto che dovrebbe parlare solo di sole, mare e vacanze e invece è stato caratterizzato dalla cronaca nera.

Monserrato e Guasila piangono la scomparsa prematura di Roberta Pitzalis, sposata, uccisa dal botulino che ha ingerito alla Fiesta Latina che si è svolta in città poche settimane fa. È stata la prima persona a essere ricoverata: i giorni successivi altri cittadini che avevano preso parte alla festa e avevano consumato un pasto a base di guacamole si sono presentati in ospedale con gli stessi sintomi della donna. Alcuni in gravi condizioni, altri meno. Per Pitzalis le speranze si sono spente oggi al Businco.

A Buddusò invece è stato ucciso con un’arma da fuoco Marco Pisceddu, 51 anni, di Portoscuso, operatore del 118: qualcuno in piena notte ha suonato nella sede della Intervol, ha chiesto espressamente dell’uomo e gli ha sparato contro diversi colpi di pistola. Pisceddu morto poco dopo.

A Cala Luna è stato un turista spagnolo a segnare la giornata al mare: forse a causa di un collasso termico, un uomo di 50 anni è crollato in spiaggia davanti ai bagnanti presenti.

Immediati i soccorsi, ma per ril turista ogni tentativo di rianimarlo è stato invano.

Tre vite che si sono spente in pochi attimi e per le quali la commozione è tanta.

Per Roberta Pitzalis Monserrato e Guasila si stringono al dolore della famiglia della donna: “Sapere di Roberta, della sua scomparsa, mi lascia senza parole.

Morire a 38 anni partecipando ad una semplice festa

La perdita improvvisa di una giovane vita provoca sempre sgomento ma quando si muore così, non possiamo darcene pace.

Graziella, Peppuccio, Stefania, parenti e amici tutti: a voi la mia più forte e personale vicinanza e quella di tutta la comunità di Guasila” ha espresso la sindaca Paola Casula.

“È con profonda tristezza che apprendiamo della scomparsa della giovane Roberta Pitzalis.

Il sottoscritto, e tutta l’Amministrazione Comunale di Monserrato, si unisce al dolore della famiglia” ha espresso il sindaco Tomaso Locci.

“Per rispetto e solidarietà l’Amministrazione Comunale, insieme ai tre Parroci, sospende (a data da destinarsi) gli eventi religiosi e civili per la Festa di San Lorenzo, mantenendo solo la Processione in toni minori.

Tutta la Comunità di Monserrato si stringe al dolore della famiglia.

Che la terra ti sia lieve, riposa in pace”.