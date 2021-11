Auto contro suv, scontro frontale sulla circonvallazione a Olbia: due feriti gravi

Incidente a Olbia, due feriti gravi La sala operativa del 115 ha ricevuto intorno alle ore 16 una richiesta d’intervento per un incidente stradale a Olbia sulla circonvallazione ovest in direzione Olbia. Sul posto è stata inviata la squadra cittadina che ha collaborato con il 118. Due le autovetture, una Fiat Panda condotta da una giovane donna e un suv Mitsubishi condotto da un anziano signore si sono scontrati frontalmente all’altezza dello svincolo in direzione Olbia. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Olbia in codice rosso. Il traffico è rimasto chiuso per diverso tempo, sulla dinamica i rilievi sono stati svolti dalla polizia stradale.