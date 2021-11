Paesi senza luce, alberi pericolanti e incidenti: ore di caos per la neve in Sardegna

Sarà un lunedì di fine novembre, quello che sta per finire, che i sardi ricorderanno a lungo per il caos legato alla neve. Interi paesi senza luce per ore a causa della rottura delle centraline, devastate dal gelo. Da Fonni a Laconi, mezzo metro di neve nel cuore del Nuorese, con vari incidenti, per fortuna senza feriti gravi, per colpa delle strade ghiacciate, che hanno portato i Vigili del fuoco a una vera e propria task force sin dall’alba. Decine di interventi, alcuni molto delicati: la sola sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Oristano, dalle 5 alle 20, ha dovuto gestire circa 50 interventi di soccorso. Le squadre sono intervenute soprattutto nelle zone innevate, tra automobilisti in difficoltà, alberi pericolanti e alcuni prosciugamenti.

Gli interventi localizzati in tutta la provincia, circa 15, solo svolti dal distaccamento di Cuglieri nel territorio circostante. La situazione si è normalizzata intorno alle 17 ma si tratta di un break molto breve: l’allerta meteo per neve è stata confermata anche per tutta la giornata di domani, martedì: allerta ordinaria, quindi gialla, col rischio di gelate sin dalle prime ore della mattina.