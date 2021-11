Cumuli di neve e alberi pericolanti: due strade chiuse tra Laconi, Aritzo e Tonara

A causa dell’intenso maltempo in corso sulla Regione con accumuli consistenti di neve e pericolo di caduta alberi in carreggiata sono attive limitazioni al traffico sulla statale 128 “Centrale Sarda” e sulla statale 295 “di Artitzo”, in provincia di Nuoro.

La strada statale 128 “Centrale Sarda” è provvisoriamente chiusa al traffico tra Laconi e Tonara per neve così come la limitrofa statale 295 “di Artitzo”, chiusa temporaneamente al transito tra il km 0 e il km 31 (Tonara) per neve e per alberi pericolanti che rischiano di cadere sulla carreggiata.

Il personale Anas è sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico le statali in tempi brevi.