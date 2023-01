Ok alla finanziaria in commissione Bilancio, c’è il raddoppio degli stipendi ai consiglieri comunali

Con il voto della maggioranza la commissione Bilancio ha approvato a tarda mattinata la manovra finanziaria 2023 – 2024, che potrebbe andare in Consiglio regionale già nella seduta pomeridiana del 23 gennaio.

Gli emendamenti sono 440: tra i più significativi che hanno ricevuto parere favorevole quello che adegua il valore dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali di tutta la Sardegna, raddoppiando i compensi e triplicandoli nel caso di Cagliari. Ma il numero degli emendamenti potrebbe lievitare in aula.

Relatore di maggioranza sarà il presidente della commissione, Stefano Schirru (Psd’Az), mentre la relazione di minoranza è Cesare Moriconi (Pd).

Ecco come aumenteranno i compensi: per ogni seduta dei Consigli comunali e delle commissioni, i consiglieri percepiranno fino a 38 euro nei Comuni fino a cinquemila abitanti, 54 euro in quelli tra i cinquemila e i diecimila, 64 in quelli tra i diecimila e i trentamila, 100 euro nei centri tra i trentamila e i centomila, 150 euro in quelli con oltre centomila abitanti.

L’emendamento è stato presentato dalla maggioranza di centrodestra e condiviso dall’opposizione.