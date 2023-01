Villaspeciosa, l’appello del sindaco: “Tutti con guanti e buona volontà per trovare i caddozzi”

La piaga dell’abbandono dei rifiuti non lascia nemmeno Villaspeciosa. Gli incivili sono ovunque, si dirà, ed è vero. E il sindaco Gianluca Melis, davanti all’ennesima discarica abusiva, sempre nella periferia di Villaspeciosa, in uno sfregio totale delle campagne del paese, ha deciso di lanciare un appello per risalire all’autore o agli autori del gesto e multarli: “Giochiamo assieme! Qualche buon uomo ha deciso di utilizzare la periferia del paese come discarica abusiva. Chi volesse aiutare a rintracciarlo mi scriva, organizziamo il gioco: cerca il caddozzo. Per partecipare servono dei guanti e un po’ di buona volontà, sono sicuro che qualche indizio utile lo troveremo. Chi ha voglia di farne parte mi scriva in privato”.

Un appello a metà tra l’ironico e il serio, quello lanciato dal primo cittadino. I controlli della polizia Locale sono comunque frequenti e, negli ultimi mesi, i casi di abbandono di rifiuti sono nettamente diminuiti. Ma qualche incivile, purtroppo, continua a gironzolare e a sfregiare la natura.