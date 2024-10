Oggetti volanti non identificati tra Serramanna e Nuraminis: appassionati in allerta

Oggetti volanti non identificati tra Serramanna e Nuraminis: domenica sera è stato avvistato e fotografato un punto luce di origine non ben chiara, che ha messo in allerta gli appassionati del fenomeno.

Una segnalazione riportata da “UFO Sardegna news” e che racconta l’ennesimo caso di chi, col naso all’insù, ha catturato un fenomeno che non è riuscito a spiegare. Nessun omino verde che saltella e minaccia la conquista del pianeta terra, sia ben chiaro, solo oggetti volanti non identificati, che, a prima vista, e anche dopo, non sembrerebbero affatto corpi celesti o aerei in volo.

L’avvistamento è stato rilevato lungo la provinciale che collega Serramanna e Nuraminis, “domenica sera alcuni automobilisti avrebbero visto degli oggetti luminosi spostarsi nel cielo. Un automobilista di passaggio ha avuto la prontezza di fermarsi al lato della strada e scattare alcune foto alle strane presenze nel cielo. – Questa recentissima segnalazione merita di essere presa in considerazione – ci spiega Cuccu – e ci affidiamo alla collaborazione dei testimoni, non solo coloro che transitavano sulla provinciale in automobile, ma anche di chi risiede in quella zona del Campidano – . Pure questa volta si tratta di oggetti strutturati, molto luminosi, che si spostavano nel cielo senza emettere alcun rumore e hanno incuriosito gli automobilisti di passaggio, uno dei quali è riuscito anche a fotografarli” si legge nella pagina dedicata agli ufo sardi.