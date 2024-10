Pirri e Villanovatulo in festa: 102 candeline sulla torta di Letizia Puddu, l’ultracentenaria mamma di 8 figli, nonna di 13 nipoti e bisnonna di 8 pronipoti. Ha vissuto a Pirri, ma a 99 anni ha chiesto di tornare nel suo paese di origine, quello che si affaccia sul Flumendosa e profuma di natura, quella verde degli alberi e della vegetazione che caratterizza il luogo. Sposata con un ferroviere e oramai vedova, oggi ringrazia il Signore per averle dato ancora la forza, la gioia di godersi la vita e la sua amata famiglia. Mamma di 6 femmine e 2 maschi ha espresso il desiderio di finire i suoi anni nel luogo in cui è nata, Villanovatulo: esprime sempre un profondo riconoscimento per essere sopravvissuta anche a quei tristi eventi che hanno caratterizzato gli anni della seconda guerra mondiale che ancora oggi ricorda e racconta sempre. “Oggi abbiamo tutto, quando io ero piccola totu custu no ci fiada” sono le parole con le quali sintetizza il periodo difficile del conflitto.

Oggi è un grande giorno, insomma, e potrà festeggiare con i suoi famigliari e dire, con tanta gioia, ancora, “attrusannusu”.