Odissea alle porte di Cagliari: Traffico chilometrico per i lavori Anas. Tutti in fila: coda di auto infinita nell’ora di punta.

Il rifacimento dell’asfalto per ammodernare la viabilità, sta però incontrando difficoltà e ritardi imprevisti, con conseguente intensificazione dei disagi. I pendolari sono esasperati e chiedono soluzioni alternative per ridurre l’impatto sul traffico, come quelle adottate a Quartu, dove i lavori sono stati eseguiti di notte per non bloccare la circolazione.

«Se a Quartu – lamenta un’automobilista bloccato- è stato possibile lavorare di notte, perché non lo si fa anche qui?» , mentre i disagi continuano a crescere, senza una risposta chiara sulle tempistiche di conclusione.

Per ora, l’unica certezza rimane la lunga attesa quotidiana per chi percorre quella strada, sperando che i lavori finiscano presto e migliorino finalmente la viabilità.

Il tratto che collega l’aeroporto di Elmas a Cagliari è ormai un incubo per gli automobilisti. A causa dei lavori di rifacimento dell’asfalto, il traffico si estende per chilometri, creando lunghe code soprattutto nelle ore di punta. Un percorso che normalmente richiede pochi minuti, oggi può durare anche il doppio a causa dei rallentamenti e dei disagi legati agli interventi in corso.