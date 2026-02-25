Intorno alle 9 del mattino un incidente si è verificato a Cagliari, nel tratto finale di viale Elmas, proprio all’entrata della città e a breve distanza dalla rotatoria di viale Sant’Andrea. Due persone sono state soccorse e trasportate in ospedale.

Sul luogo dello scontro sono intervenute due ambulanze per prestare assistenza ai feriti, mentre la polizia locale, presente con diverse pattuglie, ha regolato il traffico. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno però provocato pesanti rallentamenti, con lunghe code e forti disagi alla circolazione, coinvolgendo anche numerosi autobus del servizio pubblico.