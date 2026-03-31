Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 1 Aprile . L'isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno cielo nuvoloso o molto nuvoloso, ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno moderat i e il mar e agitat o. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 10 °C. I venti sarann o tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Nord- Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 3 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o forti e provenienti da Nord-Nordest per tutta la giornat a. S prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 10 ° C. I venti saranno forti e provenienti da Nord per tutta la giornata. Il mare sarà molto moss o . Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . N ella notte sono previsti 0.4mm di pioggia . La temperatura massima sarà di 1 0 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o forti e provenienti da Nord -Nordest per l'intera giornata. Il pri m o giorno di primavera ci riserva dunque un mercoledì nuvoloso , con qualche pioggia, con venti forti e temperature stazionarie che raggiungeranno i 1 6 °C . Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B u on mese di Aprile a tutti e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba