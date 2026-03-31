Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 1 Aprile. L'isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno cielo nuvoloso o molto nuvoloso, ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno moderati e il mare agitato. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno tesi al mattino e forti al pomeriggio, provenienti da Nord-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 9°C. I venti saranno forti e provenienti da Nord-Nordest per tutta la giornata. S prevede allerta meteo per il vento. A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 10°C. I venti saranno forti e provenienti da Nord per tutta la giornata. Il mare sarà molto mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Nella notte sono previsti 0.4mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 10° C e la minima di 6°C. I venti saranno forti e provenienti da Nord-Nordest per l'intera giornata. Il primo giorno di primavera ci riserva dunque un mercoledì nuvoloso, con qualche pioggia, con venti forti e temperature stazionarie che raggiungeranno i 16°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon mese di Aprile a tutti e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba