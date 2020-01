Occhio alla guida con il cellulare in mano e Whatsapp: sono in arrivo multe da 1700 euro. Tra le nuove norme che riguardano la sicurezza stradale all’esame della Camera, in primis, c’è un forte aumento delle multe per chi guida con lo smartphone (da 422 a 1697 euro, e sospensione della patente fino a tre mesi in caso di recidiva). Questo perché la guida col cellulare è la causa principale, insieme all’alta velocità, di incidenti sovente mortali.

Il codice prevede l’obbligo di cinture di sicurezza per gli scuolabus, a partire dal 2024, e la distanza di sicurezza laterale di 1,5 metri quando si supera una bicicletta. Sempre riguardo alla scuola, nel testo ci sono una serie di misure quali l’istituzione da parte dei Comuni delle zone scolastiche, ossia strade intorno alle scuole in cui limitare la velocità a 30 chilometri orari, almeno durante gli orari di entrata ed uscita.

(Fonte: Studio Cataldi)