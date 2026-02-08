Da Napoli a Cagliari ma non per tutti: aereo più piccolo e sei passeggeri, pronti a imbarcarsi, rimangono a terra. “Siamo rientrati alle 17 del giorno dopo, tra noi anche una ragazza che era in viaggio con la scuola. I suoi compagni sono partiti, lei no”.

Viaggio da incubo quello affrontato pochi giorni fa da sei persone che da Napoli dovevano arrivare a Cagliari. “Il volo Ryanair era programmato per le 13,10 ma ci hanno avvisato di un ritardo. Il volo sarebbe dovuto partire alle 14,30, avevamo già la carta d’imbarco in mano” racconta uno dei viaggiatori. Il volo ha subito, poi, un ulteriore ritardo e, soprattutto, l’aereo non era abbastanza capiente per contenere tutti.

“In sei siamo rimasti a terra, ci hanno proposto di partire il giorno dopo da Bari, in 4 abbiamo accettato. Ci hanno pagato l’alloggio ma indiscutibilmente i disagi sono stati tanti, per tutti noi rimasti a terra”.