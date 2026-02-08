“Una triste notizia ha colpito nuovamente il gruppo ScaccoMatto di Nurri.

A poche ore dalla prima sfilata del Carnevale 2026, che si terrà proprio nel comune di Nurri, durante la notte il carro apripista ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto” spiega Ajò Carnival.

“Un danno enorme, che purtroppo vanifica mesi di lavoro, sacrifici e passione.

La stessa sorte era toccata anche al carro dei Pupazzi lo scorso anno, che però, in tempi record, prima delle ultime due sfilate di Guspini e Marrubiu, erano riusciti a recuperare, compiendo un vero e proprio miracolo”.

Ora si spera in un miracolo, come lo scorso anno insomma, “siamo vicini a voi e vi sosteniamo come sempre, così come facciamo con tutti i gruppi.

Speriamo di potervi vedere sfilare, perché siamo certi che, con la vostra forza e determinazione, ce la farete anche questa volta”.