Edoardo Tocco ha presentato un’interrogazione per chiedere quando la sicurezza verrà garantita a studenti e avventori.

Condizioni di totale abbandono dell’area a due passi dalla scuola, sono presenti voragini profonde, buche nell’asfalto con una profondità stimata tra i 15 e i 20 centimetri, che diventano invisibili e ancor più pericolose in caso di pioggia.

Detriti sulla carreggiata, inoltre, il manto stradale è disseminato di frammenti di asfalto e pietre distaccate.

“In Via dei Tigli, nel tratto precedente all’arrivo all’Istituto Giua (incrocio Via Monte Cassino/Via dei Tigli), sono stati effettuati in passato dei lavori di scavo e tagli sulla carreggiata. Tali interventi non sono stati seguiti da un adeguato ripristino del manto stradale, lasciando la carreggiata sconnessa e peggiorando ulteriormente la

viabilità della zona” spiega il consigliere comunale.

“La persistenza di tali criticità, nonostante il trascorrere del tempo, denota una mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria in un punto nevralgico della città. Le attuali condizioni della strada aumentano esponenzialmente il rischio di incidenti stradali, danni ai veicoli e cadute per i pedoni, con conseguente potenziale aggravio di costi per l’amministrazione in termini di risarcimenti”.