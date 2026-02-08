“Oggi capisco i miei errori, sono qua per provare a costruire, senza dimenticare il passato, il futuro”.

Si sono guardati attraverso la busta che li divideva in studio, al centro la conduttrice Maria De Filippi che, con la sua immensa empatia, ha raccontato la storia di una figlia che ha atteso il suo papà per tanti anni. Lui non c’è stato nei momenti più significativi della sua vita, ha sentito la sua mancanza e il suo cuore ha sofferto, tanto.

L’uomo ha riconosciuto i suoi errori e, tra le lacrime, le ha chiesto scusa e una seconda possibilità per essere padre e nonno del figlio della donna.

Lei lo ha guardato intensamente mentre le lacrime hanno bagnato il suo viso: per la sofferenza nel ricordare la sua vita senza il papà e, forse, l’emozione per quelle scuse e la voglia di riallacciare il rapporto. “Hai sofferto tanto, permettivi di essere il padre che meriti”: Emanuela ha aperto la busta, per lei, per il suo piccolo, per intraprendere un nuovo percorso assieme al suo papà.