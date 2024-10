Nuraminis, al via lo sblocco della Ss 131: da oggi riaperto l’ingresso sud

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un cantiere che mette in croce la pazienza di centinaia di automobilisti ogni giorno che, tra deviazioni, percorsi alternativi e blocchi devono fare i conti con lunghe file e tempi di percorrenza molto più lunghi del previsto. Mesi di rallentamenti, insomma, per permettere agli operai di eseguire i lavori di ammodernamento della statale che collega il sud e il nord dell’isola. Da oggi si cambia, ancora una volta, le indicazioni precise sono state rese note dall’Anas e riassunte in maniera esaustiva dal sindaco Stefano Anni. Ecco nei dettagli cosa cambia. Per il traffico proveniente da Cagliari: “A far data dalla serata di lunedì 7 Ottobre sarà riaperto l’ingresso SUD di Nuraminis che permetterà l’ingresso nella via Nazionale.

Resterà invariato l’accesso dall’ultimo ingresso direzione Samatzai Nuraminis”. Da Sassari: “L’apertura delle due corsie della S.S.131 direzione Sassari-Cagliari è prevista nella giornata del 8 o 9 Ottobre poiché le nuove corsie vanno messe in quota con il vecchio tracciato della S.S.131. La complanare R1 attualmente utilizzata in direzione Cagliari sarà destinata alla viabilità locale con doppio senso di marcia una volta deviato il traffico sulla nuova quattro corsie”. L’uscita per Cagliari fino alla demolizione del cavalcavia resta invariata.

La viabilità attiva durante la demolizione del cavalcavia tra Nuraminis e Serramanna, che avverrà “tra fine Ottobre e metà Novembre (salvo cambi di programma)” e avrà una durata stimata in 24/36 ore, comporterà la chiusura della S.S.131. Il traffico della S.S.131 sarà deviato nelle corsie di nuova realizzazione solo per il tempo necessario alla demolizione. “L’uscita del traffico veicolare in direzione Cagliari dal centro abitato di Nuraminis potrà avvenire da tre punti: percorrendo la Via Villasor, superando lo stabile della Caserma dei carabinieri e il sottopassaggio della S.S.131, ci sarà una rampa di inserimento nella complanare R1 che permetterà di andare sia in direzione Cagliari (svolta a sx) che in direzione Serramanna (svolta a dx) utilizzando la viabilità comunale che sarà adeguatamente segnalata. Lungo il prolungamento della via Satta superando il campo sportivo e il sottopassaggio della S.S. 131 immettendosi nella rampa di collegamento alla complanare R1 direzione Cagliari. Utilizzando (opzione sconsigliata vista la pericolosità dell’incrocio) l’incrocio a raso tra la S.S.131 e la S.P. 33 proveniente da Samatzai e zona industriale Nuraminis”.

Per uscire dal centro abitato in direzione Sassari durante i lavori di ricostruzione, invece, “potrà avvenire sia dallo svincolo a SUD che da quello a NORD della via Nazionale. Per l’ingresso nel centro abitato del traffico proveniente da Sassari durante i lavori, i veicoli avranno queste opzioni: “Accesso dall’incrocio a raso tra la S.S. 131 e la S.P.33 Samatzai/zona industriale Nuraminis (SCELTA SCONSIGLIATA vista la pericolosità dell’incrocio).

Accesso dalla S.S.131 con immissione nella complanare R1 che consentirà la svolta nel sottopassaggio che collega alla via Villasor in modo da arrivare al centro del paese.

I lavori stimati per la ricostruzione del cavalcavia direzione Serramanna sono di circa 6 mesi.

Relativamente al sovrappasso di Nuracesus attualmente in costruzione, le autorizzazioni ministeriali sono state rilasciate e si spera in una procedura veloce per concludere i lavori.

Relativamente alla fermate dell’Arst sarete aggiornati con un ulteriore comunicato per le nuove fermate che per ora restano invariate”.