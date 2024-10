Giornata Mondiale della Salute Mentale, Cagliari aderisce: Bastione illuminato di verde per 3 giorni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nelle serate di mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 2024, il Bastione di Saint Remy verrà illuminato di verde, il colore scelto a livello nazionale per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della salute mentale.

In questo modo l’Amministrazione comunale di Cagliari aderisce alla celebrazione della Giornata Mondiale della Salute Mentale in programma il 10 ottobre 2024, promossa dal Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale.

“È un’occasione – il commento di Anna Puddu, Assessora alla salute e benessere delle cittadine e dei cittadini – per riflettere sull’importanza del benessere mentale e promuovere la prevenzione e il sostegno psicologico, temi più che mai rilevanti nel contesto attuale. Il verde sarà il protagonista visivo delle serate, trasformando il Bastione di Saint Remy in un punto di riferimento luminoso per la comunità e lanciando un forse messaggio: la salute mentale è una priorità e nessuno deve sentirsi solo nel proprio percorso di cura e benessere”.