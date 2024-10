Monserrato, la denuncia: “Al Policlinico 30 infermieri tolti dai reparti e utilizzati come coordinatori”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Ormai sono gravissime le ripercussioni organizzative e assistenziali per la carenza cronica del personale infermieristico e di supporto. Una situazione drammatica aggravata dal mancato conferimento dei coordinamenti e degli incarichi di organizzazione dipartimentali. Assurdo, che nonostante le numerosissime denunce da parte dell’Usb Sanità, nulla è cambiato”. A metterlo nero su bianco è Gianfranco Angioni: “È una situazione che riguarda trenta infermieri. A chi giova tutto questo? A causa dell’inerzia dell’amministrazione e della complicità dei sindacati padronali, all’interno del polo sanitario niversitario dell’area metropolitana di Cagliari si continua a navigare a vista. Da tempi immemorabili non vengono conferiti i coordinamenti, e con il riordino contrattuale non sono state attivate le necessarie procedure di selezione interna, per conferimento degli incarichi di funzione di organizzazione, e coordinamento afferenti al comparto sanità”.

“La nostra organizzazione sindacale ritiene intollerabile e gravissimo che per l’attribuzione degli incarichi di funzione e di solo coordinamento, si continua a utilizzare personale infermieristico che viene distratto dai compiti assistenziali e utilizzato impropriamente per le pronte disponibilità in utilizzo alla Direzione delle Professioni sanitarie . Gli infermieri devono vedersi legittimare le funzioni e il ruolo giuridicamente riconosciuto e quindi la corretta corresponsione economica. USB Sanità non è più disposta a tollerare questa superficialità e disinteresse da parte di una Direzione Generale e delle varie articolazioni aziendali, sanitarie e amministrative, che si sono dimostrate completamente inadeguate. Ed è intollerabile, da parte di chi gestisce la sanità pubblica, il mancato rispetto verso gli infermieri ancor più esponendoli a rischi e ripercussioni giuridiche e contabili. Riteniamo assolutamente indispensabile che all’atto delle selezioni si identifichi un percorso prioritario che possa riconoscere il lavoro e la professionalità dimostrata negli anni dal personale incaricato ad assolvere ai compiti di coordinamento. Adesso è tempo di dire basta a questa problematica diventata talmente assurda e vergognosa, portata avanti alla luce del sole con spregiudicatezza. Gli organi di controllo devono immediatamente esprimere la propria posizione sul mancato utilizzo delle risorse economiche appositamente individuate per il conferimento degli incarichi, mentre si persevera a retribuire incarichi oramai scaduti da diverso tempo. Anche per questi motivi USB Pubblico Impiego Sanità il 31 di Ottobre scenderà in piazza per lo Sciopero Generale proclamato per tutto il Pubblico Impiego”.