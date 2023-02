Nuovo stadio del Cagliari, sì ai 50 milioni della Regione con l’ok all’ospedale e uffici

Sul nuovo stadio del Cagliari c’è il sì del Consiglio regionale, all’unanimità, all’emendamento con il quale vengono destinati cinquanta milioni per i prossimi quattro anni, indispensabili per la sua realizzazione, anche se non viene specificato dove. L’ok arriva per l’emendamento che è anche un documento di programma che dovrà essere approvato dal Comune di Cagliari. Perché, tra le righe, non ci sono solo i fondi per la nuova casa dei rossoblù, ma anche altri interventi edilizi. A partire dal nuovo ospedale di Cagliari, da realizzare o alla Fiera o, dopo una serie di verifiche e interventi, nella zona di Su Stangioni, un polo di uffici regionali nuovi di zecca nel’ex caserma Trieste-Stallaggio Meloni, più il completamento del campus universitario di viale La Playa andando a comprare dei terreni di proprietà delle ferrovie e il potenziamento dei servizi universitari, inclusi residenze e ristorazione, in via Trentino, tra la casa dello studente e il Cus.

Grazie a una richiesta, fatta dal gruppo dei Progressisti e approvata dall’Aula, i punti diversi dallo stadio sono stati approvati col voto segreto: 27 sì, venticinque no, un astenuto e una scheda nulla.