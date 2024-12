L’approvazione della delibera delle polemiche segnerà un passo fondamentale verso la costruzione dell’impianto che ospiterà eventi sportivi internazionali, inclusi i campionati europei di calcio del 2032: è previsto per oggi il via libera all’accordo di programma con il comune di Cagliari per la realizzazione del nuovo stadio “Gigi Riva-Unipol Domus”. La delibera di giunta regionale “Costruzione del nuovo stadio Sant’Elia secondo gli standard previsti per le competizioni internazionali, entro i termini per ospitare i campionati europei 2032”, contiene sia le modifiche all’accordo di programma tra Regione e Comune di Cagliari del 19 dicembre 2023, sia l’approvazione di un nuovo accordo.

In base all’intesa, la Regione Sardegna garantirà un finanziamento di 50 milioni di euro, risorse fondamentali per assicurare l’equilibrio finanziario dell’opera. Il progetto prevede la realizzazione di uno stadio con una capienza di 35.000 posti, conforme agli standard richiesti per le competizioni europee. Inoltre, all’interno dello stadio verranno previsti diversi servizi, tra cui un hotel da 126 stanze, spazi per eventi, un centro benessere, un museo dedicato al Cagliari Calcio e un bar. Il comune di Cagliari si farà carico dei costi per la demolizione dell’attuale impianto.