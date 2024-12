“È stata sicuramente una bella esperienza per lui ed ha fatto conoscere, nuovamente, Villanovaforru al grande pubblico della TV” esprime il Comune. Non ha vinto ma è arrivato tra i primi tre nel programma televisivo che ricalca le orme di quello dell’indimenticabile Corrado: condotto da Amadeus, il giovane talento sardo ha mostrato la sua arte con lo strumento che sembra un giocattolo, ma che vanta origini e richiami degni di nota. “Finalmente sono riuscito ad esibirmi in una TV nazionale con il mio otamatone, giungendo sul podio della finalissima de “La Corrida”” esprime Leonardi: per lui solo applausi, e anche tanti, e nessun fischio. Non un dilettante allo sbaraglio Leonardi, quindi, proviene dal conservatorio di Cagliari dove la musica elettronica è il suo percorso: con l’otamatone in mano, uno strumento musicale appartenente alla famiglia degli elettrofoni di origine giapponese “che ormai padroneggia alla perfezione”, ha incantato il pubblico e riscosso consensi e congratulazioni a livello nazionale.