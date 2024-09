Nuovo stadio del Cagliari, il Coni si smarca: “Non possiamo mettere soldi, ma gli ostacoli da superare sono molti altri”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Credo che Cagliari sia per certi versi un esempio di quelle che sono le complessità di riuscire a realizzare un impianto nuovo, malgrado ci sia da parte di tutti l’intenzione di collaborare, a cominciare dalla società, dagli enti locali e il supporto anche delle istituzioni nazionali”. Il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine di un incontro nel capoluogo sardo con i rappresentanti dello sport locali, lo dice senza mezzi termini: le difficoltà ci sono e sono tante, non solo a Cagliari e anche, ma non solo, di carattere finanziario, capitolo su cui il Coni è di fatto impotente. “Per strada si incontrano ostacoli, anche di carattere finanziario. E ovviamente col tempo si deve vedere cosa è cambiato. Comunque Cagliari non è sola – ha sottolineato Malagò – è in buona compagnia anche con le altre città. E poi c’è anche il fatto che le amministrazioni locali cambiano e quindi è giusto che quelli che arrivano vogliono capire e vedere. Io non posso fare il tifo: noi come Coni siamo totalmente collaborativi in termini di agibilità, omologazioni, pareri preventivi per ciò che riguarda i progetti. Però dal punto di vista finanziario nel nostro ruolo non abbiamo la possibilità di poter dare una mano. Speriamo che si riesca a risolvere tutto bene”.

Parole che però fanno temere uno stop al progetto e che sembrano mettere a rischio l’atteso appuntamento con gli Europei del 2032.