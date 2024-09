I Ris di Cagliari ancora in azione per scoprire la verità su Francesca Deidda: analisi su campioni prelevati durante l’autopsia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Proseguono le indagini sulla morte di Francesca Deidda, la 42enne sparita da San Sperate il 10 maggio scorso e i cui resti sono stati trovati in un borsone da calcio nelle campagne tra Sinnai e San Vito nei pressi della vecchia statale 125 il 18 luglio.

Questa mattina i carabinieri del Ris di Cagliari hanno eseguito accertamenti chimici irripetibili su materiale prelevato durante l’autopsia dal medico legale Roberto Demontis sul corpo della donna a fine luglio: erano presenti sia gli avvocati che difendono Igor Sollai, Laura Pirarba e Carlo Demurtas, che Gianfranco Piscitelli che cura gli interessi di Andrea Deidda, fratello della donna uccisa. Per quel delitto è in carcere l’unico sospettato, il marito 43enne Igor Sollai, 43 anni, detenuto per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Sollai, però, non ha mai cambiato la sua versione e continua a dichiararsi estraneo alla vicenda e dunque innocente.