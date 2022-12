Nuovo palazzetto dello Sport a Cagliari, nascerà sul lungomare di Sant’Elia al posto del mercatino

Un nuovo palazzetto dello Sport a Cagliari. Sorgerà davanti al mare, nell’area ora occupata dal parcheggio Cuore, utilizzato come spazio di sosta per i tifosi delle partite del Cagliari e come mercatino dell’usato. L’annuncio oggi da parte del presidente della giunta regionale Christian Solinas.

“Quella di oggi è una giornata di festa per tutto lo sport sardo perché presentiamo un momento di proficua collaborazione non solo tra Istituzioni politiche e di governo ma anche tra istituzioni e mondo dello sport. Una collaborazione ampia e forte per la costruzione del nuovo palazzetto dello sport di Cagliari che rappresenta una best practice da esportare e riportare su altre opere e altri territori”. Lo ha detto il Presidente della Regione, Christian Solinas, presentando a Villa Devoto, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, la nuova infrastruttura sportiva che sorgerà nel quartiere Sant’Elia.

“Oggi presentiamo un’opera che Cagliari attendeva da decenni, una struttura strategica e importante non solo per le Associazioni sportive che qui troveranno casa ma anche per gli utilizzi polifunzionali che la nuova infrastruttura potrà avere nella città di Cagliari e nell’intera Sardegna”, ha evidenziato il Presidente Solinas, garantendo celerità nei tempi di realizzazione dell’intervento, nell’auspicio, ha detto il Presidente, “di festeggiare presto l’apertura del Palazzetto di Cagliari, che fa il paio con un altro investimento finanziato dalla Regione, ovvero il completamento del palazzetto dello sport Sassari. La Sardegna avrà così due centri sportivi importanti”, ha concluso il Presidente.

Lo stesso entusiasmo è stato espresso dal Ministro Abodi, che ha sottolineato l’impegno e lo sforzo della Regione e la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti per far sì che il nuovo Palazzetto possa essere realizzato. “Quello che arriva dalla Sardegna – ha detto il ministro – è un modello virtuoso che porterò in tutto il Paese quale esempio dello sport come miglioramento della qualità dei luoghi, della vita dei cittadini e dei territori. Cagliari – ha evidenziato il ministro Abodi – ospiterà un Palazzetto che avrà caratteristiche di modernità dal punto di vista dell’accessibilità ma anche dell’educazione ambientale, elementi che diventeranno esemplari per la città e per chi accederà alla struttura”. Il nuovo Palazzetto dello sport, che avrà una capienza tra i 6mila e gli 8mila posti, si caratterizzerà infatti per essere un’opera totalmente sostenibile e accessibile e avrà un’estetica architettonica e artistica di pregio tale da valorizzare il contesto ambientale e paesaggistico.

Guardando al finanziamento dell’opera, il progetto – che si inserisce in quello più ampio di riqualificazione del quartiere – costa 25 milioni di euro di cui 11,5 milioni finanziati a valere sulle risorse del PNRR e 13,5 dalla Regione che con la legge Omnibus ha dato copertura finale alla realizzazione della struttura (il palazzetto dovrà essere realizzato entro il 2026, in linea con le tempistiche del PNRR). Le risorse sono state stanziate appunto con l’ultima variazione di bilancio e sono spalmate sul triennio 22-24: ai 2.750.000 del 2022 si aggiungono i 4.725.000 del 2023 e i 6.025.000 del 2024.

Sentimenti di orgoglio ed entusiasmo sono stati espressi da tutti i soggetti coinvolti nella presentazione dell’opera e presenti a Villa Devoto, dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, al Consigliere del CdA Sport e Salute, Roberto Farnè e al Direttore Generale di Sport e Salute, Diego Nepi. Presenti all’incontro anche i rappresentanti delle principali federazioni sportive che hanno sottolineato la valenza dello sport quale volano importante per lo sviluppo dell’economia della Sardegna, tra questi il Presidente Federazione Tennistavolo Nazionale, Renato di Napoli, il Presidente Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, il Presidente Federazione Mondiale del Padel, Luigi Carraro, il Presidente del Coni regionale, Bruno Perra, il Commissario Paralimpico, Simone Carrucciu, il Presidente Regionale della Pallavolo, Eliseo Secci.