Capoterra lancia la sfida e si candida come centro di richiamo turistico

Nei progetti dell’amministrazione guidata da Beniamino Garau c’è sempre stato un occhio di riguardo alla valorizzazione del territorio per incentivare il turismo: mare, tanto verde, una città che offre servizi, insomma, e che non deve essere solo meta di passaggio per raggiungere località rinomate come Pula e Chia bensì un luogo di approdo per le migliaia di persone che scelgono questa costa del Sud Sardegna per trascorrere le vacanze. E il nuovo progetto è la dimostrazione della volontà della giunta Garau al fine di migliorare ulteriormente la cittadina. Un nuovo palco grandi eventi permanente, nuove aree verdi nella piazza e nuovi cancelli di sicurezza: sono queste le importanti novità che saranno pronte per questa estate nella piazza Liori a Capoterra.

Per la prossima stagione, quindi, “la piazza godrà di un nuovo palco permanente in grado di ospitare grandi eventi, di nuovi cancelli di sicurezza per permettere ai pedoni il passaggio nella piazza e di un piccolo polmone verde riqualificato nel retro della piazza, indispensabile per costruire una città a misura d’uomo e di famiglia” comunica il primo cittadino.

“Con un attenta programmazione ed azione politica, assieme all’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco Sorgia, abbiamo voluto fortemente che la piazza Liori diventasse un presidio di eventi permanente circondato da un nuovo giardino verde, in grado di ospitare famiglie e bambini in tutta sicurezza”.