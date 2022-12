Sanluri, un fine anno pieno di lavori in corso e in partenza per migliorare la cittadina

Vari cantieri aperti in città che consentiranno di migliorare ancor più il centro più importante del Medio Campidano: asfaltate le strade rurali in via Sant’Antiogu e via Leddis con un investimento di 200 mila euro. “Abbiamo deciso di asfaltare quelle dove ci sono diverse abitazioni e di sistemare con materiale tuvenant le altre che seguiranno nelle campagne Sanluri e Sanluri Stato” annuncia il sindaco Alberto Urpi.

Non solo: sono iniziati i lavori per la realizzazione dei nuovi passaggi pedonali rialzati in asfalto stampato, verranno posizionati nelle strade ad alta concentrazione di traffico veicolare dove si registra anche un elevato passaggio di pedoni. “L’intervento – prosegue Urpi – è un’ ulteriore azione rivolta alla sicurezza dei pedoni di Sanluri ma anche finalizzata a migliorare la percorribilità e l’aspetto degli ingressi della nostra cittadina. Questi attraversamenti, cosi come prevede la norma, verranno dotati di rampe e saranno facilmente identificati perché di forte impatto visivo; vanno a integrarsi con l’altro lavoro, che partirà a breve, finalizzato al miglioramento degli ingressi cittadini con il rifacimento e la realizzazione di marciapiedi e aiuole”.

I passaggi pedonali rialzati in asfalto sono facilmente riconoscibili agli automobilisti, anche a distanza, che d’istinto saranno indotti a rallentare consentendo ai pedoni di attraversare in sicurezza.

L’appalto prevede la realizzazione di 3 attraversamenti per un costo di 100 mila euro.

Si inizia da via Carlo Felice all’altezza dell’ingresso della scuola media dove, soprattutto negli orari di punta di ingresso e uscita scuole, si concentra un gran numero di giovani pedoni che attraversano la strada.

Gli altri attraversamenti pedonali rialzati in asfalto stampato saranno in viale Matteotti nel tratto tra il civico 58 e 68 e in via Carlo Felice tra il civico 98 e 104 (fronte distributore).

Per consentire lo svolgimento dei lavori da ieri e fino al 16 gennaio 2023 in questi tratti di strada è stato istituito il divieto di sosta e di fermata dalle 7.30 alle 17.30.