Una ragazza di 23 anni è stata investita a tarda sera da un’auto nella salita che porta a viale Buoncammino ed è arrivata all’ospedale Brotzu con un codice rosso.

Ha riportato diverse fratture alle gambe ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118. L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri da dove si stavano svolgendo i festeggiamenti della festa universitaria Ateneika.

L’incidente ripropone il dibattito sulla sicurezza delle strade in città, molte delle quali sono al buio. Fortunatamente la tragedia questa volta è stata solo sfiorata. Nelle prossime ore si saprà di più della dinamica e delle condizioni della donna cagliaritana.