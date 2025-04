Un dolore immenso per la sua famiglia che amava tanto quella bella ragazza volata via troppo presto. Stasera anche una fiaccolata in suo ricordo, per motivi di sicurezza partirà dal piazzale della chiesa alle ore 20 per giungere al parco di Pitz’e Serra.

Quartu Sant’Elena, centinaia di persone in lacrime per l’ultimo saluto a Asia Loddo: tra palloncini e fumogeni i suoi amici hanno accompagnato così la giovane ragazza per l’ultimo viaggio. Piove copiosamente, una giornata cupa, buia come i cuori di chi ha amato tanto la sedicenne morta in seguito a un incidente stradale. Si sono ritrovati nella chiesa di Sant’Antonio, hanno atteso fuori con gli ombrelli l’arrivo della bara e mai hanno smesso di piangere e invocare il suo nome.