Nuovi pericoli sotto il manto stradale a distanza di poche settimane dalla riapertura.

Precisamente nel tratto compreso tra il km. 21+700 e il km 22+150 il pericolo per il transito veicolare diventa reale: l’alluvione di fine ottobre, che aveva creato un importante cedimento della strada, ha manomesso anche altri punti che, di recente, hanno manifestato le loro fragilità. Ecco che si rende necessaria una nuova azione di interventi per i lavori di ripristino del manto stradale e del suolo sul quale appoggia, la strada rimarrà chiusa “a decorrere dal 07.02.2025, fino al giorno 24.03.2025 ed in ogni caso fino al termine dei lavori”.