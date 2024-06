Nuove discariche abusive a Samassi, il canale preso di mira dagli incivili

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

L’allarme parte da un gruppo di cittadini capitanati da Anna Casula, ben noti non solo in paese bensì in tutto l’hinterland per le loro azioni, continue e incessanti, mirate a ripulire dove gli altri sporcano. Sempre impegnati in raid a favore dell’ambiente, che si susseguono da anni, ricevono tante segnalazioni. L’ultima, in ordine cronologico, giunge dal canale situato tra Samassi e Serramanna: proprio nel corso d’acqua una moltitudine di rifiuti è stata gettata da ignoti che, non curanti del grave danno alla comunità, si sono liberati di ogni genere di immondizia. Scarpe usate, vestiario, plastica e quant’altro. Impossibile per i volontari raggiungere il corso d’acqua, “abbiamo già avvisato le istituzioni” spiega Casula, sconfortata da tanta inciviltà. Eppure basterebbe poco per evitare un simile scempio, ossia quello di effettuare regolarmente la raccolta differenziata. Un appello, infine, rivolto a tutti i cittadini, ossia quello di collaborare per segnalare simili situazioni e creare una sinergia di forze al fine di tutelare l’ambiente: tutti insieme, insomma, con la speranza che gli incivili vengano contrastati e osteggiati dal commettere certe azioni.