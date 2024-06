Quartu, raccolta fondi da destinare a una associazione che si occupa dei cani randagi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una raccolta fondi da destinare a una associazione che si occupa dei cani randagi o maltrattati anziché corone e composizioni di fiori per ricordare un’amica scomparsa prematuramente: la commovente iniziativa dei fruitori del parco di via San Benedetto dove, ogni giorno, si danno appuntamento decine di amici a quattro zampe per correre e saltare tutti insieme. Si conoscono tutti tanto da aver creato un gruppo facebook al fine di raccontare, con foto e video, le avventure dei loro animali: sono i cittadini che frequentano il luogo, amici o conoscenti, legati dall’amore verso i quattro zampe. Ed è così che, qualche giorno fa, quando è venuta a mancare una di loro, una giovane donna che ha perso la battaglia contro un male incurabile, i suoi amici del parco si sono stretti nel dolore e hanno voluto dare omaggio al suo ricordo in maniera speciale, “come avrebbe voluto la nostra cara Monica”. “Abbiamo attivato una raccolta in onore di Monica, non abbiamo voluto farle corone di fiori, ma questo gesto ci sembra giusto per far sapere ai familiari quanto gli siamo vicini e che la portiamo nei nostri cuori” scrivono gli organizzatori. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione di Tana di Bau Club Onlus.