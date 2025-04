Bruttissimo incidente questa sera in via Campania a Nuoro. Due Fiat Panda si sono scontrate e una delle due si è ribaltata. La causa dell’impatto sembra essere una mancata precedenza. Feriti entrambi i conducenti, fortunatamente non in modo grave, e traffico in tilt nella zona. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e permettere i rilievi alla polizia locale.