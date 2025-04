Dramma ieri sera in un’azienda agricola di Montopoli Valdarno, vicino Pontedera. Un ragazzo di soli 17 anni, Felice Laveglia, si trovava nell’azienda di famiglia a bordo del trattore quando il mezzo è sobbalzato per poi ribaltarsi, travolgendolo e uccidendolo. Il giovane si trovava da solo e la famiglia non si è subito accorta dell’ accaduto. Poi il padre, non vedendolo tornare, è andato a cercarlo e ha trovato Felice a terra sotto il trattore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale della medicina del lavoro dell’Asl. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il 17enne, per lui non c’è stato nulla da fare. Si indaga sulla dinamica dell’incidente: non sembra che il giovane stesse lavorando ma che volesse solo fare un giro nelle terre di famiglia.