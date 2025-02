Un incendio è divampato nella notte in un’abitazione di via Sassari a Nuoro: l’allarme è stato lanciato intorno alle 22 dai residenti impauriti, sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme prima che si estendessero ad altre parti dell’edificio. Il rogo ha danneggiato gravemente la cucina e il piano seminterrato, ma fortunatamente non si registrano feriti. I pompieri hanno completato le operazioni di spegnimento e hanno avviato i rilievi per accertare le cause dell’incendio. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri e un’ambulanza del 118, ma non si sono resi necessari interventi sanitari. Le forze dell’ordine proseguiranno con gli accertamenti per fare chiarezza sull’origine del rogo.