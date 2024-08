Nuoro, la governatrice Todde alla messa del Redentore con l’abito tradizionale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La presidente della Regione Sardegna, vestendo gli abiti tradizionali, ha partecipato oggi alla Celebrazione solenne della Santa Messa “Pro Su Redentore” officiata dal Vescovo di Nuoro Monsignor Antonio Mura e accompagnata dai cori nuoresi.

La funzione al termine del pellegrinaggio religioso che dalla Cattedrale Santa Maria della Neve arriva al monte Ortobene.

Ieri intanto si è svolta la 24ª seduta della Giunta regionale. Stanziati 52 milioni di euro per diversi interventi necessari a promuovere l’accesso all’acqua e la sua gestione sostenibile.

Preso atto della situazione di grave sofferenza nella quale versa il patrimonio forestale regionale, lala giunta ha disposto l’avvio di attività di monitoraggio dell’estensione, delle cause e dell’intensità del fenomeno, per poter così predisporre e definire le azioni di contrasto più idonee e tempestive. Destinato oltre 1 milione di euro per le prime attività di monitoraggio e per l’attivazione di una Rete regionale per il monitoraggio fitosanitario delle foreste.

Deliberate anche le modalità di erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici – Università ed Enti di ricerca – da destinare ad attività di ricerca e monitoraggi scientifici, in particolare sulle colonie di corallo rosso e sulla specie aliena invasiva granchio blu.

In materia di Industria, disposta la nomina dei nuovi organi amministrativi e di controllo della società IGEA. Attivato infine il servizio “Pronto intervento rosa della Regione Sardegna” che aiuterà le donne vittime di violenza nell’affrontare e gestire le situazioni emergenziali.