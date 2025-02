Brutto incidente questa sera sulla 131 dcn vicino a Nuoro. Un uomo, originario di Macomer, ha perso il controllo della sua vettura finendo contro un guardrail. Gli operatori del 118 di Gies Ottana, Indi Nuoro e Mike Ghilarza hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono occupati di mettere in sicurezza l’area e di estrarre il conducente dalle lamiere, e le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente e si registrano forti disagi sulla viabilità.